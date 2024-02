Namorada explica porque Davi não reconhece famosas: 'Eu não conheço' - Foto: Reprodução

Publicado 29/02/2024 14:45

O Davi voltou a movimentar a web ao declarar que não conhecia artistas famosos como Deborah Secco e Bruna Marquezine. A declaração do participante do BBB 24 surpreendeu os brothers e causou suspeita nos internautas. Nas redes sociais, usuários debateram sobre sua falta de familiaridade com figuras públicas.



Diante da polêmica, Mani Rêgo, a namorada de Davi, resolveu se pronunciar. “Ele cresceu frequentando igreja infância e adolescência, sem o hábito de usar rede social [...] Mesmo eu conhecendo alguns artistas da minha geração no campo musical, e alguns atores, nós não falávamos sobre”, disse ela para a Quem.



“Eu quase não falo porque tirando os antigos eu praticamente não conheço [...] Lembro de duas pessoas que falei com ele que eu gostaria de conhecer: Serginho Grosman e Rita Batista”, contou a influencer, mas deixando claro que o próprio Davi não conhecia o apresentador e a jornalista.

Vale destacar, contudo, que a Deborah Secco não se importou de não ser reconhecida pelo motorista de aplicativo. Questionada por um internauta, ela respondeu "Não me incomodo nenhum pouco. Não é porque sou famosa que as pessoas são obrigadas a me reconhecer... Tá tudo bem", declarou a atriz.