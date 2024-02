Vanessa Lopes surge no programa 'Altas Horas' - Foto: Reprodução

Publicado 29/02/2024 14:14

Após sua saída polêmica do BBB 24, Vanessa Lopes vem cuidando da saúde mental e mantendo-se afastada das redes sociais. Porém, a Tiktoker tem um encontro marcado com o público do Altas Horas deste sábado (2). O apresentador Serginho Groisman divulgou um vídeo dos bastidores da gravação com a jovem.



Destacando a participação da tiktoker e de outras mulheres de peso, o veterano compartilhou um gostinho do episódio especial para o Dia Internacional da Mulher. Além de Vanessa Lopes, o programa contará com a presença de Iza, Maju Coutinho, Lucy Ramos, Wanderléa e a Dra. Ana Carolina Côrte.



A diversidade de convidadas empolgou os internautas nas redes sociais, que supostamente aguardam por uma conversa rica e empoderada. No entanto, a presença da produtora de conteúdo e ex-BBB é surpreendente, já que Vanessa Lopes está afastada dos holofotes desde o reality show, dando apenas uma entrevista para o Fantástico.



Na ocasião, ela revelou os motivos por trás de sua desistência do Big Brother Brasil. "Segundo meu psiquiatra tive um quadro psicótico agudo. Que é como se a minha mente rompesse com a realidade. Como se eu não entendesse mais o que é imaginação e o que é real”, explicou ela.