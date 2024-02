Lore Improta e Léo Santana estão de férias na África do Sul - Reprodução/Instagram

Lore Improta e Léo Santana estão de férias na África do SulReprodução/Instagram

Publicado 29/02/2024 15:23

Lorena Improta embarcou para uma viagem romântica para Cidade do Cabo, na África do Sul, com o marido, Léo Santana. Nesta quinta-feira (29), a dançarina rebateu as críticas por não ter levado a filha, de dois anos, junto.

"E antes que comecem a falar: Eu sou a mãe e sei o que é melhor para minha filha", iniciou Lore em vídeo publicado nos stories do Instagram.

Por conta da viagem, Lore e Léo não puderam levá-la na escola pela primeira vez. "Não ia fazer a Liz esperar as nossas férias acabarem (que já estavam programadas antes mesmo de saber que Liz iria estudar esse ano) para iniciar as aulas dela já que a mesma estava de férias com a gente e já perdeu alguns dias de aula", explicou. Antes de embarcar para a África do Sul, o casal passou as férias com a pequena Liz em um resort no Ceará.

"Minha mãe nunca me levou na escola porque estava sempre trabalhando e nossa relação segue maravilhosa. Cada um com sua vida e com sua maneira de criar. Gratidão. Vamos poupar palavras e opiniões desnecessárias para não levar block", completou.

Lore e Leo estão hospedados em um hotel luxuoso com vista para a Table Mountain, um ponto turístico do local. O valor da diária no hotel custa cerca de R$ 15 mil.