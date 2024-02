Luiza Brunet defende Yasmin após briga - Reprodução/Instagram/Globo

Publicado 29/02/2024 16:40 | Atualizado 29/02/2024 16:52

Luiza Brunet saiu em defesa de Yasmin após a filha se envolver em uma briga no BBB 24 na última quarta-feira (28). A modelo chegou a montar um plano para deixar todos os confinados no Tá com Nada e perdeu estalecas de propósito, infringindo as regras do programa.

“Não sobrevive e nem deixa marca em um reality se não tiver posicionamento firme. É preciso ter personalidade, educação e inteligência emocional. Se não, é ruim”, disse Luiza em conversa com a Caras Brasil.

“Yasmin é uma mulher inteligente, mas tem personalidade forte. Está se mostrando, mas acredito por conta da mensagem do Tadeu no paredão do Rodrigo”, completou.

A confusão começou após Alane perder estalecas quando estava no quarto do líder. Após ouvir os participantes rindo, a sister foi confrontá-los e a briga acabou envolvendo também Wanessa e Davi. “Eu reconheço meu erro. Wanessa, com todo o respeito, eu jamais faria isso de propósito. Isso não se faz”, afirmou a bailarina. “Eu jamais vou concordar em alguém querer levar uma casa inteira pro Tá Com Nada de propósito. Eu não concordo com isso”.

Ao todo, Yasmin tomou nove punições e levou uma bronca da produção do reality show. Após conversa com a produção, a modelo abandonou o plano de colocar a casa toda no Tá Com Nada.