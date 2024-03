Globo esclarece rumores sobre a Casa de Vidro no BBB 24 - Reprodução/Globo/X

Publicado 29/02/2024 17:55

O suposto retorno da icônica Casa de Vidro no Big Brother Brasil 24 agitou as redes sociais nesta quinta-feira (29) após uma ativação do reality show ser instalada no Barra Shopping, no Rio de Janeiro.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver detalhes de uma réplica do quarto do líder. Os registros repercutiram e rapidamente os fãs do programa ficaram animados com a possibilidade de novos participantes entrarem na casa mais vigiada do Brasil.

No entanto, a TV Globo se pronunciou e explicou que o stand é na verdade de uma marca patrocinadora do reality. Ao Splash, do UOL, a emissora confirmou que a Casa de Vidro é apenas uma ação promocional de divulgação.

"Não tem relação com as dinâmicas previstas para acontecerem no programa", informaram.