Thammy Miranda abandona participação no programa do Ratinho - Reprodução/Instagram/SBT

Publicado 29/02/2024 21:26

Thammy Miranda contou nas redes sociais nesta quinta-feira (29) que abandonou sua participação no "Programa do Ratinho", do SBT, por conta de um comentário transfóbico feito pelo apresentador.

O filho de Gretchen estava acompanhando as filmagens nos bastidores enquanto aguardava o momento de subir ao palco para ser entrevistado quando ouviu a fala preconceituosa.

"Eu não sei se ele ou ela. É ele, né? É ele! É o Thammy! Agora ela tem barba, né?", declarou Ratinho ao anunciar a entrevista com o vereador.

"Eu me senti um pouco desrespeitado com o começo do programa. Achei desnecessário, um tipo de brincadeira que não cabe mais", contou nos stories do Instagram. "Eu só peço respeito, mais nada. Eu respeito todo mundo".

"Poxa, eu cuido de todo mundo. Eu topei vir no programa, pra fazer algo legal, pra dar entrevista, falar as coisas legais que eu venho fazendo, dos projetos legais que eu tenho, das pessoas que eu venho cuidando", lamentou Thammy.