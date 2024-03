Susane ex-Richthofen causa alvoroço em primeiro dia na faculdade de direito - Foto: Reprodução

Susane ex-Richthofen causa alvoroço em primeiro dia na faculdade de direitoFoto: Reprodução

Publicado 01/03/2024 08:56

Suzane Louise Magnani Muniz, conhecida como ex-Richthofen, deu início a sua jornada acadêmica na manhã da última quarta-feira (28). A ex-condenada ingressou no curso de Direito na Universidade São Francisco, localizada no campus de Bragança Paulista, interior de São Paulo.



A ex-detenta, que ganhou destaque pela participação no assassinato dos pais em 2002, foi aprovada na instituição com sua nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Suzane optou por não comparecer nos primeiros dias de aula para evitar o protocolo de apresentação à turma, comum entre os novos alunos.



A decisão da jovem em iniciar seus estudos após cumprir pena pelo crime que chocou o país desperta curiosidade sobre seu futuro profissional. Assim, enquanto a ex-Richthofen tenta seguir sua jornada acadêmica com discrição, internautas comentaram sobre o recomeço da ex-condenada nas redes sociais.



“Povo excluindo a menina como se ela tivesse matado alguém”, ironizou uma seguidora. “As aulas de direito penal serão interessantes nessa faculdade (risos)”, brincou outro. “Imagina se ela te convida pra MATAR A AULA?”, perguntou uma terceira, irônica. “Estudando que nem uma condenada”, escreveu mais uma.