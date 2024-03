Ex de Edu Guedes desabafa em meio a affair do famoso com Ana Hickmann - Foto: Reprodução

Publicado 01/03/2024 09:45

A modelo Jaque Ciocci, conhecida por sua passagem como Miss São Paulo 2015, enfrenta a pressão estética do meio artístico. A apresentadora do programa "The Chef", na Band, revela ter lutado contra padrões inalcançáveis de beleza. Inclusive, a ex de Edu Guedes destaca a dificuldade em se encaixar nos estereótipos.

Em um desabafo sincero, Jaque compartilhou sua jornada de aceitação pessoal. "Vivi por muito tempo tentando me encaixar. Não conseguia me ver bonita de jeito nenhum. Quando eu entendi que belo era ser você mesmo, e que isso traria muito mais poder à minha pessoa, parei de me basear em qualquer tipo de padrão”, contou.

Embora o ex-namorado esteja envolvido em boatos sobre um possível romance com a apresentadora Ana Hickmann, Jaque deixou claro: “Realmente só me comparo com minha versão do passado, nunca a ninguém. Cada mulher tem seu brilho único e vive sua fase da melhor forma que pode. Esse mundo já é tão machista a ponto das pessoas ficarem comparando mulheres", pontuou.

"Eu tenho horror quando alguém me elogia me comparando e diminuindo alguém [...] Mulheres vivem milhares de pressões e, se você se colocar no lugar da outra, vai pensar minimamente antes de criticar", destacou. “Procuro não deixar essas pressões estéticas regerem minha vida”, contou a famosa, que aos 37 anosbusca uma rotina equilibrada.