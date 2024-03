Filho de MC Marcinho acusa na Justiça tio e irmãos de ocultar bens do funkeiro - Foto: Reprodução

Publicado 01/03/2024 14:47 | Atualizado 01/03/2024 15:34

Após este colunista que vos escreve noticiar informações exclusivas sobre o inventário de MC Marcinho, onde consta que os herdeiros declararam o valor de mil salários mínimos deixados em bens pelo funkeiro, um dos herdeiros decidiu se opor ao tio que foi levantado como inventariante.

É isso mesmo, caros leitores, a coluna Daniel Nascimento teve acesso com exclusividade ao novo imbróglio familiar e descobriu que o pau está quebrando na Justiça entre os parentes do saudoso cantor que ficou conhecido nacionalmente pelas músicas "Rap do Solitário", "Princesa", "Glamourosa", "Garota Nota 100" e "Tudo é Festa".

Acontece que Márcio André Mendes, 17 anos, fruto do relacionamento de Marcinho com MC Cacau, representado nos autos pela mãe, afirma que seus irmãos, com Mauro Roberto, irmão do cantor falecido, estão escondendo o real patrimônio deixado pelo artista que faleceu em agosto de 2023.

“Adicionalmente, há indícios de que ele [Mauro Roberto], que era sócio do falecido, junto com os demais herdeiros, vêm perpetrando a dissipação do acervo patrimonial deixado pelo falecido, suspeita essa fortalecida após as notícias divulgadas recentemente pelas mídias digitais de que o de cujus deixou praticamente dívidas e um único imóvel a inventariar – o que sabe-se não ser verdade”, diz o documento.

Além do pedido de remover o tio do inventário, Márcio André pede à Justiça que pesquise junto à instituição bancária Bovespa a movimentação bancária dos últimos cinco anos e investimento.

Mendes também pede que o ECAD (Escritório de Arrecadação e Distribuição), a Galerão Records de Dennis DJ, a editora do DJ Marlboro, entre outras, apresente à Justiça todo e qualquer valor referente a royalties e direitos autorais que MC Marcinho receba após sua morte.

Por fim, o herdeiro pede que a Receita Federal informe as últimas declarações do imposto de renda feita pelo funkeiro.