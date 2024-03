Maíra Cardi revela nova tatuagem - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi revela nova tatuagemReprodução/Instagram

Publicado 01/03/2024 15:45

Maíra Cardi surgiu nas redes sociais nesta sexta-feira (1º) para exibir sua nova tatuagem. Após desativar seu perfil no Instagram, a coach fez uma rara aparição no perfil do seu marido, o influencer Thiago Nigro.

Nos registros feitos na Califórnia, nos Estados Unidos, a ex-BBB deixou à mostra o novo desenho feito no pescoço. Maíra decidiu tatuar o sobrenome do marido, Nigro, na lateral do pescoço. Confira abaixo:

Além da tatuagem, outro detalhe da imagem chamou a atenção dos seguidores. Os dois posaram com as mãos na barriga de Maíra, deixando os fãs curiosos sobre uma possível gravidez.

As mãos deles na barriga. Os dois já revelaram que querem ter filhos juntos, mas ainda não anunciaram uma gravidez. Com a pose deles, os internautas questionaram se o bebê chegará em breve, mas eles não se pronunciaram sobre o assunto. "Ela ta gráviada", perguntou uma. "A foto com a mão na barriga dela foi sensacional", disse outra. "E eu achando que a Maíra estava grávida", afirmou uma terceira.