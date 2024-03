Rodriguinho, Yasmin e Luiza Brunet - Foto: Reprodução

Publicado 01/03/2024 13:30

Luiza Brunet revelou sua posição em relação à Rodriguinho, afirmando que não tem interesse em conversar com o cantor. A mãe de Yasmin Brunet, que teve o corpo comentado e comparado pelo pagodeiro, não reconhece as ações do famoso. Além disso, ressaltou a importância de tratar comportamentos violentos com seriedade.



Luiza também comentou sobre a reação de Rodriguinho ao assistir programas nos quais ela falava sobre Yasmin Brunet após sua eliminação. “Não tenho nenhuma intenção de conversar [...] Acho que ele tem que conversar com a Yasmin”, começou a famosa, revelou não conhecer o cantor.



“Se ele continuar negando o que fez, aí sim pretendo talvez conversar com alguém que possa me direcionar para algo possível de se fazer. Porque violência deve ser tratada como violência. Se a pessoa que violou não reconhece isso, para mim, já passa a ser um crime”, disparou a famosa.



Sobre o ataque ao corpo da filha, ela continuou: “Foi colocado novamente no ar para ele assistir. Ele minimizou isso, achando graça. ‘Ela ria, a Yasmin ria’. Normalmente a vítima, quando é atacada, seja qual for o grau de violência que sofra, ela muitas vezes não percebe [...] É uma forma de proteção”, pontuou.



Sobre Yasmin Brunet, Luiza expressou apoio à filha e sua postura tranquila. “Acho que [...] sem a presença dele lá [ela] vai buscar alternativas para se mostrar mais”, pontuou. “Embora as pessoas chamem de planta, eu prefiro uma planta tranquila do que uma erva daninha”, encerrou Luiza Brunet.