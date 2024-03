Record consegue remover na justiça uso da marca PlayPlus de site pornô - Foto: Reprodução

Record consegue remover na justiça uso da marca PlayPlus de site pornô Foto: Reprodução

Publicado 01/03/2024 11:55 | Atualizado 01/03/2024 12:14

Após batalha judicial travada contra site de conteúdo adulto, a Record finalmente conseguiu proibir o uso do domínio PlayPlus. Segundo informações exclusivas obtidas pela coluna, o pedido de proibição já foi concedido. A emissora alegou uso indevido da marca registrada, que poderia confundir telespectadores.

O registro da marca PlayPlus, serviço de streaming da Record, foi concedido ainda em 2019. Porém, o site pornô resolveu usar um nome idêntico para o seu domínio. Enquanto a marca da emissora é acessada por meio do link que termina com “.com”, a outra plataforma adicionou apenas o “.br” ao fim do endereço eletrônico.

Durante a ação, advogados do canal do bispo Edir Macedo reclamaram que os assinantes poderiam se confundir com a plataforma. Caso digitassem o ".br", eles seriam redirecionados para o site errado. Assim, até mesmo crianças e adolescentes poderiam se deparar com cenas sexuais explícitas.

"Deve ser observado que o conteúdo disponibilizado pela Record em seu canal de streaming é voltado para o público tradicional, tendo em sua grade novelas e seriados bíblicos e jornalísticos, que certamente se sentirá ofendido caso acesse por engano o site de titularidade do Requerido", disseram os profissionais.

Vale lembrar que o processo solicitou indenização por danos morais e urgência na proibição do uso do domínio pelo site pornográfico. O juiz responsável concedeu uma liminar determinando que o site deverá pagar uma multa diária de R$ 5 mil, podendo dobrar em caso de atraso no pagamento.