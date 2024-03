Rachel Sheherazade participou do reality A Fazenda - Reprodução/Instagram

Publicado 01/03/2024 17:09

Após rumores, Rachel Sheherazade anunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (1º) que fechou contrato com a Record TV e será a nova apresentadora da próxima temporada do reality "A Grande Conquista". A ex-A Fazenda assume o posto de Mariana Rios no segundo ano da atração.

Em seu perfil no Instagram, a jornalista publicou foto assinando o contrato com a emissora. "Gente! Agora é oficial. Agora eu sou Record TV. Serei a nova apresentadora do reality A Grande Conquista", comemorou na legenda.

"Estou muito feliz com essa oportunidade de voltar à televisão, estreando no entretenimento, numa atração que já é um grande sucesso", pontuou. "Estou maratonando a temporada comandada pela super competente e linda Mariana Rios e espero conduzir a atração tão bem quanto minha antecessora".

"Acompanhem comigo esse reality cheio de emoções que vai contagiar todo mundo! Obrigada, Record pela oportunidade e confiança. Obrigada, meus fãs e fadas pela torcida e pelo seu amor! Vamos com tudo", completou.

