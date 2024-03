Yasmin detona Davi por acordar e assustar Wanessa - Reprodução/Globo

Yasmin detona Davi por acordar e assustar WanessaReprodução/Globo

Publicado 01/03/2024 21:51 | Atualizado 01/03/2024 21:53

Yasmin Brunet não gostou de uma brincadeira de Davi e Matteus nesta sexta-feira (1º). A dupla agitou o BBB 24 ao acordar e dar susto em Wanessa Camargo maquiados de palhaço.

Em conversa com Leidy, Michel, Giovanna e Raquele na área externa, a modelo criticou a atitude do brother após Wanessa e Davi terem discutido. "É uma falta de noção e de respeito descomunal que eu nunca vi igual na minha vida, te juro", afirmou.

"Imagina fora da casa você brigar com alguém, ter tudo isso, ninguém falou mais com ninguém, ninguém pediu desculpa, alguém se maquia e vai te acordar para te dar um susto!", desabafou a sister, que estava de plantão ao lado do Big Fone.

"Vê se tem coisa mais desconfortável do que acordar alguém na força e dar um susto na pessoa. Ele fez isso depois da briga. É uma falta de noção! Não bate!", completou Yasmin.