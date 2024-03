Giovana Cordeiro interpreta Luna em 'Fuzuê' - Reprodução/TV Globo

Publicado 02/03/2024 11:55

A protagonista de "Fuzuê", Giovana Cordeiro, fez um pedido inusitado para a festa de encerramento da novela. A famosa teria se surpreendido ao solicitar que apenas o elenco principal e a equipe de produção fossem convidados. Além disso, em caso contrário, a atriz teria imposto a condição de não comparecer.

As informações são da jornalista Fábia Oliveira, segundo ela a decisão de Giovana vem após uma confusão em uma festa de Halloween do elenco. Na ocasião, seu namorado se envolveu em uma briga com um fiscal de figuração da novela. O incidente foi relatado pela colunista, que mencionou acusações de assédio.

O pedido teria a intenção de evitar possíveis novos atritos e constrangimentos durante a celebração de encerramento da novela. Assim, caso outros convidados, como figurantes e externos, estejam presentes, a protagonista não deve permanecer no evento.

Agora, resta saber se a produção acatará o pedido da atriz e como será a presença de Giovana Cordeiro na festa de encerramento de "Fuzuê". Nas redes sociais, o pedido da artista dividiu opiniões. “Ah lá, se achando a Fernanda Montenegro”, ironizou uma usuária. “É só deixar o namorado em casa que o resto do pessoal pode ir”, apontou outra.