Web reage após Davi pedir expulsão de Wanessa Camargo: 'Hipocrisia' - Foto: Reprodução

Web reage após Davi pedir expulsão de Wanessa Camargo: 'Hipocrisia'Foto: Reprodução

Publicado 02/03/2024 11:30

Após a última festa do "BBB 24", Davi e Wanessa Camargo protagonizaram um novo conflito. Durante a madrugada, Davi acusou a cantora de agressão, alegando que ela teria atingido suas pernas enquanto dançava no quarto. O brother foi ao confessionário pedir a expulsão de Wanessa, gerando alvoroço na web.

“Sem hipocrisia gente! Todos nós sabemos que se fosse ao contrário ele estaria sendo crucificado”, garantiu um seguidor. “Não foi nada! Fato! Mas se fosse ao contrário, realmente não sei como as pessoas reagiriam na casa”, ponderou outro. “Como elegeram esse cara campeão na 1º semana?”, questionou mais um.



Conforme exibido na edição, Wanessa entrou no quarto agitada, se desvencilhando de Yasmin e Pitel, e começou a dançar perto de Davi. No momento, o motorista acordou e teria se sentido provocado. “Desculpa Davi. Eu estou meio louca”, afirmou a cantora.



Porém, o brother desabafou com outros participantes, alegando falta de respeito.. “Estou me sentindo provocado. Ela invadiu meu espaço. Se fosse eu no lugar dela isso aqui não estaria assim. Quer beber na festa e usar a desgra** do álcool para ficar perturbando os outros? Quer vir bater no outros?”, começou ele, revoltado.



“Se fosse eu no lugar dela nego ia estar dizendo que agredi Wanessa Camargo. Isso para mim é falta de respeito, provocação e agressão. Ela deu um tapa na minha cama, nas minhas pernas. Eu levantei na hora”, afirmou Davi Brito.