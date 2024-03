Wesley Safadão defende Bia após internautas pedirem expulsão da sister - Foto: Reprodução

Wesley Safadão defende Bia após internautas pedirem expulsão da sister Foto: Reprodução

Publicado 02/03/2024 12:27 | Atualizado 02/03/2024 12:28

Após Beatriz ter encostado em Wesley Safadão durante um show do BBB 24, o cantor precisou sair em defesa da participante. Isso porque diversos internautas teriam pedido a saída da sister do reality show devido a quebra das regras. Porém, o artista e os fãs da pipoca discordam.



Nas redes sociais, o sertanejo fez questão de defender a participante: “A sua alegria muitas vezes pode incomodar, né? Comprovei isso com a Bia ontem no BBB, ela curtiu, dançou e cantou todas as músicas”, começou ele. Vale destacar que usuários já haviam comentado como a sister aproveitou bem a festa.



“Hoje estão pedindo a expulsão dela porque ela tocou em mim! Por favor, gente, parem com isso. Ela não me incomodou em momento algum, sou um ser humano como qualquer outro, e adorei o carinho dela comigo. Fim!”, declarou o cantor, direto ao defender Beatriz das acusações na web.



Em resposta, a equipe de ADMs de Bia agradeceu ao artista. Já nos comentários, alguns internautas também defenderam a participante. “Falem agora gente mal amada”, desafiou uma. “É sobre isso, quantas pessoas tem o sonho de ficar próximo ao seu ídolo”, ponderou outra. “Todo artista vai ficar se pronunciando por causa das atitudes invasivas dela”, criticou um terceiro.