MC Daniel - Reprodução/Instagram

Publicado 02/03/2024 12:52

MC Daniel está de mudança para o Rio de Janeiro e deu o que falar ao revelar como aproveita o tempo livre. O artista, que estará na nova temporada do Dança dos Famosos, escolheu a Cidade Maravilhosa para morar durante essa fase. Porém, ele nega que interesse em aproveitar noitadas e outros prazeres.

O jovem paulista revelou que sempre desejou morar no Rio e que o programa foi o impulso que faltava. No entanto, a maior dificuldade é se afastar dos seus familiares. "Não consigo ficar longe da minha família", ponderou o cantor de 25 anos durante entrevista à Quem.

Além disso, apesar do cenário festivo do Rio de Janeiro, ele afirma que a vida noturna agitada não o atrai. "Gosto de trabalhar, de ler, estudar, de cuidar do meu corpo, de estar próximo de Deus e da minha família [...] Não sou um cara de várias festas, de bebida, de droga, de mulher. Não sou um cara disso", declarou.

Ainda se decidindo se vai alugar ou comprar um imóvel na cidade maravilhosa, o cantor pretende seguir uma rotina saudável na capital. O artista também já tem planos para o tempo livre: "Jantar, tomar vinho, encontrar a Lud, a Jade, a Anitta o Scooby, Romário, Gabigol... Diversos amigos moram aqui", revelou.