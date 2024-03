Após expulsão de Wanessa, Yasmin Brunet e Leidy Elin detonam Davi - Foto: Reprodução

Após expulsão de Wanessa, Yasmin Brunet e Leidy Elin detonam DaviFoto: Reprodução

Publicado 02/03/2024 14:07 | Atualizado 02/03/2024 14:26

A saída de Wanessa Camargo do BBB 24 deixou a atmosfera do BBB 24 abalada, com diversos participantes reagindo de maneira contundente à eliminação da sister. Além disso, a postura de Davi Brito ao solicitar a expulsão da cantora causou revolta entre alguns colegas de confinamento, principalmente as amigas da artista.

Com a maioria dos participantes do reality show presentes, Yasmin Brunet e Leidy Elin revelaram estar revoltadas com a posição de Davi. “Ah, não dá pra entender. Vocês lá fora vão entender o que ele tá fazendo”, começou a modelo, supostamente sugerindo que somente saindo da casa os brothers vão entender as ações do motorista.

“A Wanessa nunca que ia te dar porr4d4, nunca que ela ia te bater”, afirmou Leidy Elin. “Ela tava ‘trêbada’ ontem. Entrou no quarto brincando, correndo de lado pro outro. Não viu ele na cama. Vocês sabem, quando ele dorme, ele se cobre inteiro. Até lá fora. Eu já quase me joguei nele sem querer”, argumentou Yasmin.

Em seguida, a ex de Gabriel Medina demonstrou com gestos o que Wanessa teria feito: “Ela fez assim na cama, ó. Aí quando viu, ela falou, ‘meu Deus, Davi, desculpa’. Foi isso que aconteceu. Por causa disso, ele desclassificou uma pessoa”, criticou a modelo, indignada com a saída da amiga.