Wanessa Camargo - Reprodução/Globo

Wanessa CamargoReprodução/Globo

Publicado 02/03/2024 15:23 | Atualizado 02/03/2024 17:11

Após a controversa saída de Wanessa Camargo do BBB 24, as redes sociais foram tomadas por discussões e especulações sobre a eliminação da famosa. Pela primeira vez desde a expulsão, que aconteceu neste sábado (2), a equipe da cantora decidiu se pronunciar oficialmente sobre o assunto.



Em um comunicado oficial divulgado nas redes sociais da artista, a equipe expressou surpresa diante da eliminação da filha de Zezé Di Camargo: “Infelizmente o jogo acabou hoje para a Wanessa, por circunstâncias que ninguém esperava que fossem possíveis de acontecer”, começou.



“Wanessa, assim como os demais participantes, foi desafiada a lidar com seus medos, suas inseguranças, suas vulnerabilidades, seus erros e acertos, mas viveu cada minuto e se mostrou uma pessoa amorosa, acolhedora, divertida, entregue e amiga fiel, conquistando muitos”, garantiu a equipe de ADMs.



Assim, enfatizaram a gratidão pela dedicação dos fãs “que tanto reforçaram sua integridade, seu caráter, sua humanidade e seu talento”. Encerrando o comunicado, garantiram que ela receberá o apoio necessário: “A vida aqui fora continua. Agora é momento de cuidar da Wan, que no tempo certo vai poder falar por ela mesma sobre essa experiência”.