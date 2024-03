Bia Miranda - Reprodução/Instagram

Publicado 02/03/2024 15:12

Uma pastora causou alvoroço nas redes sociais ao criticar o uso da calça-legging, debochando de quem usa a roupa e se declara cristã. A líder gerou polêmica ao afirmar que a peça só poderia ser usada com uma regata ou algo tapando as partes íntimas. Porém, Bia Miranda detonou os comentários da religiosa



Na gravação, a pastora detona mulheres que usam a peça de roupa: “Primeiro que legging não é calça [...] é malha de ginástica. Minha irmãzinha me compra uma calça dessa. Vai pra academia de topinho. Faz um vídeo fazendo agachamento [...] Posta na internet com louvor, a buzanfa toda aparecendo”, começou ela.



“Vai buscar o filho na escola. Vai no mercado. Usa uma calça de ginástica como se fosse uma roupa”, criticou a líder. “Vai usar uma Leggings na academia? Vai usar um ‘regatão’. Você está cobrindo a sua região íntima”, afirmou. Em relação ao calor durante exercícios, ela pontuou: “Piriguete não sente frio, moça modesta não sente calor”, concluiu.



Porém, a declaração da pastora não passou despercebida pela influenciadora Bia Miranda. Na verdade, a famosa fez questão de alfinetar a religiosa. “Pastora, a inveja também é pecado, viu?”, comentou a filha de Jenny Miranda no vídeo que viralizou. A troca de farpas gerou ainda mais repercussão e entre os internautas.