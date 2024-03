Wanessa Camargo e Davi - Reprodução / Rede Globo

Publicado 02/03/2024 13:28 | Atualizado 02/03/2024 13:42

A decisão de expulsar Wanessa Camargo acaba de ser anunciada no BBB 24, após a cantora supostamente dar um "tapa" em Davi Brito durante a madrugada. O pronunciamento oficial da produção será feito durante o programa ao vivo. Porém, a expulsão já está movimentando as redes sociais, com apoiadores tanto da cantora quanto do motorista.



“Foi a forma que eles viram dela não queimar ainda mais a imagem dela”, apontou um usuário. “O Davi é ridículo”, criticou outra. “Que absurdo gente! Ela nem encostou no cara… PQP!”, criticou uma terceira. “JUSTO. Se fosse ele estavam caindo em cima e despertado vários gatilhos nela”, concluiu mais uma.



Até a atriz Deborah Secco comentou o caso, se mostrando surpresa: “Chocada com essa expulsão! Acho que não era motivo para agressão não”, afirmou a artista. Vale destacar que o episódio ocorreu na manhã deste sábado, quando Davi Brito foi até o confessionário reclamar da atitude de Wanessa.



Na ocasião, o participante alegou ter sido atingido pela famosa enquanto dormia. Sua indignação resultou no pedido de eliminação da cantora, atendido pela produção, que optou por sua expulsão imediata do programa. Uma voz pediu que os brothers juntassem os pertences da cantora, que já não está na casa mais vigiada do Brasil.



Nas redes sociais, a controvérsia dividiu a opinião dos internautas, com alguns apoiando a decisão da produção enquanto outros criticavam a postura de Davi. Vale destacar que a artista não é a primeira a ser expulsa do programa devido a agressão, algo comum também no reality show A Fazenda.