Luiza Brunet e Davi BritoFoto: Reprodução

Publicado 02/03/2024 18:18 | Atualizado 02/03/2024 18:32

Luiza Brunet não se calou diante da recente polêmica envolvendo a expulsão de Wanessa do Big Brother Brasil. Em suas redes sociais, a mãe de Yasmin Brunet fez um duro pronunciamento, destacando a falta de punição para agressores reais fora do programa.



Em suas palavras, Brunet expressou sua indignação com o ocorrido: "O Brasil é o quinto país no mundo que mais agride e mata suas mulheres. Quantos agressores foram punidos? O Brasil é o primeiro país que mais mata trans e travestis, por homens. Quantos foram punidos?”, perguntou a famosa.



“No BBB, uma mulher foi criminalizada e punida. Essa é a nossa realidade", pontuou. Além disso, Luiza Brunet não poupou críticas diretas a Davi, participante do reality show. De forma contundente, ela analisou o comportamento do brother no reality o acusou de narcisismo e manipulação.



A mãe de Yasmin relatou que o participante visa apenas o poder e não se importa com as consequências de suas ações. "Perversão. O narcisista conseguiu. ‘Normalmente, a pessoa é perversa, é manipuladora, impulsiva, sedutora, coloca-se como excluído e, ao mesmo tempo, se sente superior. Mentiras e transcrição das normas fazem parte da rotina e não há sentimentos de culpa’”, compartilhou.



“‘Os perversos desejam poder e podem adotar práticas, sejam qual for, entendidas como desvias’. Manipulador. Nem coragem de assumir para casa teve, porque o papel de vitimismo continua", concluiu a modelo, se mostrando indignada com o ocorrido.

Vale destacar que Luiza Brunet já se posicionou contra o Davi Brito, prova disso é o compartilhamento de outros posicionamentos contra ele nas redes sociais. A famosa compartilhou um vídeo em que comparam a suposta agressão do participante ao ter derrubado a Wanessa Camargo e entre outros posts.