Edição mostrou como foi a expulsão de Wanessa Camargo do 'BBB 24' - Reprodução / TV Globo

Publicado 03/03/2024 14:39

Um dos assuntos mais comentados até agora na internet tem sido a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24, que aconteceu neste sábado (2).



Porém, um vídeo tem tomado conta da internet e levantado suspeitas de um possível acordo entre a cantora e a equipe do programa.



Nas imagens, Wanessa aparece conversando com outra colega de confinamento, a modelo Yasmin Brunet. A filha de Zezé Di Camargo fala por meio de códigos e diz conversar com o “além” e que sugeriu uma alternativa para tirarem ela do reality mais fácil, caso fosse necessário.



Sem entender, a filha de Luiza Brunet dá um corte na amiga. “Você tem que parar com essas coisas. Vai acontecer quando for acontecer”, retrucou. “Eu sei, mas eu falo… você não conversa com o universo? Eu converso”, respondeu Wanessa. “Sim, mas é a dinâmica. Se você não foi, não quer dizer nem que é bom, nem ruim”, respondeu Yasmin.



A namorada de Dado Dolabella insiste, até que finalmente desiste do assunto.“Eu sei, eu estou falando que, se quiserem me tirar… deixa quieto”, finaliza a cantora. Brunet entende a mensagem da colega de reality e dispara. “Ah, tá, entendi. Mas não tem, é imparcial, cara. Não tem isso. Entendi o que você quis dizer agora”, disse ela.



Na web, o vídeo tem viralizado e internautas acusam a produção do reality global de facilitar a saída da “Camarote”, ao aceitar com “facilidade” a denúncia de agressão feita por Davi contra a cantora.