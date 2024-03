Jojo Todynho revela por que não é mais amiga de Anitta; assista - Foto: Reprodução

Jojo Todynho revela por que não é mais amiga de Anitta; assistaFoto: Reprodução

Publicado 03/03/2024 14:02 | Atualizado 03/03/2024 14:06

Após ser confrontada ao vivo pelos apresentadores do programa "Fofocalizando" do SBT, a contar o motivo do término da amizade com Anitta, Jojo Todynho gravou um vídeo em seu canal no YouTube neste domingo (3), para falar pela primeira vez sobre esse assunto que a assombra há anos.



Segundo a funkeira, Anitta ligou para ela em um momento dizendo que estava grávida.



“Eu falei: ‘Caraca’. Mas eu tinha que ficar monossilábica, porque eu tinha várias pessoas ali perto de mim. Aí eu falei que estava fazendo o cabelo e ia encontrar ela, mas Anitta disse que iria no médico com a mãe e ia me informando”, iniciou.



Em 15 minutos de vídeo, Jojo deu mais detalhes e revelou que, logo após receber a ligação da hitmaker, foi acusada por ela de estar passando informações sobre sua vida.



“Você está passando informação da minha vida. Aí eu falei: ‘como é que é?’. Nisso a Anitta disse que a assistente da Fábia (Oliveira) ou a Fábia ligou e disse que você contou que estou grávida’. E eu não liguei para ninguém, estava fazendo o cabelo”.



Jojo explicou que não tem mais amizade com Anitta porque "os ciclos" se encerram.

“Hoje eu não tenho amizade com Anitta. Sabe o que eu entendo disso? Ciclos se encerram. Sou muito grato a Larissa por tudo, mas eu já era estourada na internet. Ela me ajudou muito sim, mas muitas outras pessoas me ajudaram também”, disse.

Assista: