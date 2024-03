Luiza Brunet e Davi Brito - Foto: Reprodução

Publicado 04/03/2024 09:07

O clima esquentou no Big Brother Brasil após a saída de Wanessa Camargo e tudo indica que não vai melhorar tão cedo. Agora, uma discussão acalorada entre Davi e Yasmin pode implicar em sérias consequências. Após o participante chamar a modelo de "inútil", Luiza Brunet compartilhou a gravidade do insulto.



Uma usuária explicou detalhadamente o que constitui o crime de injúria, conforme previsto no artigo 140 do Código Penal. Ela ressaltou que esse tipo de ofensa atinge diretamente a dignidade, honra e moral da pessoa, não necessitando que terceiros tenham conhecimento da situação para ser considerado crime.



Luiza Brunet então compartilhou a declaração, supostamente enfatizando o comportamento de Davi como uma ação criminosa. “Estamos atentos. E em rede nacional”, declarou Luiza Brunet ao repostar os stories da internauta em seu próprio Instagram. Nas redes sociais, outros opinaram sobre o caso.



“Então vamos fazer uma listinha de quantas injúrias o Davi já sofreu?!”, ironizou uma usuária. “Os machos q falou do corpo da filha dela ela não fala em processo né”, apontou outro. “Então o BBB vai ser processado porque eles usaram essa palavra numa dinâmica”, ponderou uma terceira. “Não piora a imagem da sua filha!”, pediu mais uma.