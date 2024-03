Marina Sena rebate críticas após show no The Town - Reprodução / Instagram

Publicado 04/03/2024 12:48 | Atualizado 04/03/2024 12:49

Marina Sena não hesitou em compartilhar detalhes íntimos sobre seus gostos sexuais no primeiro episódio do Surubaum, programa comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. A atração estreia no Youtube nesta terça (5) e teve prévia divulgada pelo Uol.

Em uma conversa franca, a cantora abordou principalmente sua experiência com sexo anal. “Dar o c* é viciante. Nem comece, porque você vai viciar. É rapidinho para gozar. Mas ultimamente não estou mexendo tanto com o cu. Eu namorava um cara com o pau menor, dava muito o c* para ele”, declarou Marina.

A artista ainda revelou um pouco mais sobre suas preferências, admitindo preferir ser estimulada durante o ato sexual. "Sou preguiçosa, gosto que me comam", confessou a voz de Por Supuesto, brincando durante o bate papo com os apresentadores.

Marina também revelou acreditar que diversos homens "não sabem lidar com o p*u que têm". Na ocasião, a cantora opinava sobre a existência de um tamanho ideal para o órgão reprodutor masculino. Quem também estava presente no episódio e deu outras declarações polêmicas foi a a exBBB Juliette.