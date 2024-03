Equipe de Pitel se pronuncia sobre flerte no BBB e desmente acusações - Foto: Reprodução

Equipe de Pitel se pronuncia sobre flerte no BBB e desmente acusações Foto: Reprodução

Publicado 04/03/2024 10:56

A equipe de Pitel decidiu se manifestar sobre o suposto flerte de Lucas Henrique com a sister e fala da ex-mulher do participante. Durante uma festa do BBB 24, o brother teria investido na assistente social. Porém, Camila Moura afirmou que a sister estaria "se esfregando" com o capoeirista.



Em um pronunciamento oficial, a equipe de Pitel negou veementemente as acusações da ex do participante. "Em nenhum momento Pitel se 'esfregou'”, começaram os ADMs. “A situação toda começa com o Lucas falando 'Baiana, você me bagunçou' e Pitel logo pede para ele parar”, afirmaram.



“[Ela] fala que essa conversa não deveria nem ter nascido. Como podemos ver no vídeo, essa não foi a única vez que ela pediu para ele parar”, ponderaram. "Não queremos invalidar tudo o que Camila está sentindo [...] Mas uma afirmação tão distorcida e com tal teor é muito grave, tudo isso está gerando muito hate para a Pitel, são comentários ofensivos ao extremo”, revelaram.



Eles destacaram que Pitel estaria “sendo taxada de coisas absurdas”, embora nada que tenha acontecido seja culpa da sister. Enquanto isso, Camila Moura se pronunciou nas redes sociais, apagando as fotos com Buda e declarando torcida para Davi. Ela definiu o flerte de Lucas com Pitel como traição, argumentando que o simples ato de flertar já configura infidelidade.