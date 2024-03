Sergio Guizé lamenta morte do pai, Salvador - Reprodução/Instagram

Publicado 04/03/2024 16:05 | Atualizado 04/03/2024 16:06

Sergio Guizé usou as redes sociais nesta segunda-feira (4) para anunciar a morte do pai, Salvador, aos 69. Em um longo relato publicado no Instagram, o ator contou que o pai estava internado e enfrentava uma série de complicações de saúde.

O artista publicou uma foto ao lado de Salvador e falou sobre os últimos dias de vida do pai e refletiu sobre o luto. "O dia primeiro de março de 2024 foi uma experiência muito dolorosa, mas, ao mesmo tempo, transformadora. Fiquei tão impactado com o choque e a surpresa daqueles minutos que só consegui escrever para me expressar um pouco hoje, mas isso ainda vai longe… Reflito, sei lá, gente, muitas imagens, conversas boas e tranquilas, sons de máquinas e fúria para continuar respirando nesses dias de provações", iniciou na legenda.

"Eu que sempre presto aqui homenagens para pessoas que admiro e que às vezes nem tenho proximidade, mas que foram pessoas que mudaram a minha vida e principalmente a do coletivo… Como não escrever para ele? Esse trabalhador que se aposentou como motorista do transporte público e coletivo, que continuou trabalhando pra criar 'nóis tudo' com muita luta e dificuldade, mas com orgulho e serenidade", prosseguiu.

Em seguida, Guizé deu detalhes sobre a internação do pai. "Depois de uma batalha insana de 78 dias no hospital, 5 pontes de safena, choque séptico, coma, hemodiálise, trombose, pneumonia, parada cardíaca, intubação, extubação, vitória, vitórias…Traqueostomia, infecção, novos cortes, feridas abertas, outras cicatrizando, abriu de novo, emergência, U.T.I, mais remédios, fluidos de dor e muita esperança. Vencemos mais uma vez, voltou a se mexer, comer, falar, se movimentar…", relatou.

"Por fim, um vômito às 5h30 da manhã, algumas frases 'estranhas', broncoaspiração e mais paradas cardiorrespiratórias. Como nos ensina Santo Agostinho, 'a morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho'", citou o ator.

"Nosso querido pai fez sua passagem, mas segue com a gente, só que agora do outro lado do caminho. Meu pai é eterno, ele vai viver pra sempre e continua aqui, está em mim, na minha mãe, no meu irmão guerreiro, que não saiu do lado dele desde o começo, nas minhas irmãs, nos seus netos, nas suas noras, nos nossos parentes e amigos todos que tiveram a oportunidade de conviver de perto com esse cara incrível…", finalizou Sérgio.