Viúva se torna a única herdeira de Luiz Schiavon, fundador da banda RPMFoto: Reprodução

Publicado 05/03/2024 10:20 | Atualizado 05/03/2024 10:35

O talentoso tecladista Luiz Schiavon, co-fundador da icônica banda RPM, deixou o mundo do rock em agosto do ano passado. Porém, novos detalhes sobre seu testamento emergiram. Esta coluna descobriu com exclusividade que sua viúva foi designada como a única beneficiária de todos os seus bens.



O músico, que não possuía mais ascendentes ou descendentes, expressou sua vontade de que sua companheira fosse sua única herdeira. Assim, embora não tenham se casado legalmente, Marisa De Oliveira Pereira herda todos os bens móveis e imóveis, direitos autorais, de imagens e conexos do artista.



A arquiteta mantinha união estável com o ex-parceiro de Paulo Ricardo, com quem fundou a RPM. Dessa forma, a mesma solicitou o reconhecimento do vínculo perante a Justiça. O testamento foi encaminhado para juízes da comarca de Carapicuíba, São Paulo.



Para quem não sabe, Schiavon faleceu aos 64 anos, no dia 15 de agosto de 2023. Segundo a nota divulgada na sua morte, o músico "vinha lutando bravamente contra uma doença autoimune havia quatro anos. Infelizmente, teve complicações na última cirurgia de tratamento e não resistiu”.