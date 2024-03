Boninho curte post detonando Yasmin Brunet e Leidy: ?Baixas? - Foto: Reprodução

Boninho curte post detonando Yasmin Brunet e Leidy: ?Baixas?Foto: Reprodução

Publicado 05/03/2024 08:44

Os participantes do BBB 24 estão movimentando as redes sociais desde a saída de Wanessa Camargo e tudo indica que Boninho já escolheu seu lado. Uma interação do diretor nas redes sociais deixou o público curioso, já que ele curtiu uma publicação que rotulava Yasmine e Lady de "baixas".



"Impressionante, o Davi entrou na mente da Lady e da Yasmine de uma forma que eu poucas vezes vi nesse programa. Totalmente descontroladas, perderam qualquer razão que talvez tivessem, duas pessoas baixas", expressou um internauta. O seu post no X, antigo Twitter, acabou sendo reconhecido pelo próprio Boninho, que fez questão de curtir a fala.



A reação dos usuários também não tardou, a maioria concordando com o comentário. "Se um dia critiquei a mãe de Medina, eu peço perdão!", ironizou uma. "Até o dono do programa não aguenta as plantas", afirmou outro. "Baixas não, subterrâneas", escreveu uma terceira. “Vamos fingir que o Davi não é o favorito dele”, sugeriu mais um.



Para quem não sabe, Yasmin Brunet e Leidy Elin se revoltaram contra Davi Brito desde que o mesmo pediu pela expulsão da cantora. Isso porque as duas acreditam que Wanessa não tinha a intenção de incomodar o motorista e, supostamente, que ele agiu de má fé. Porém, as ações recentes das sisters não estariam agradando o público.