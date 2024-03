Camilla de Lucas e Mayari Junibi - Foto: Reprodução

Camilla de Lucas e Mayari JunibiFoto: Reprodução

Publicado 05/03/2024 09:33

As influencers Camilla de Lucas e Pétala Barreiros se viram no centro de uma controvérsia, acusadas por estilista de terem copiado sua marca. Mayari Junibi revelou que as famosas usaram peças falsificadas de 'Artemisi'. Em resposta, a ex-BBB chegou a se retratar, mas a profissional não quis conversa.

Supostamente conversando com a responsável por copiar suas peças, Mayari declarou: “Você acha que uma influencer desse tamanho não pode pagar a pessoa original, a criadora original, que no caso que sou eu? [...] Sabe por que ela manda copiar? Porque existem pessoas como você que fazem de graça”, começou.

Em seguida, ela detona as influenciadoras envolvidas. “Eu tô falando mais para quem reproduz a cópia. Por quê? As pessoas que solicitam [...] não tem caráter, não são profissionais, nunca vão ser um dos bons. Nunca”, afirmou. “Nem entra muito em questão. Eles nunca vão ser respeitados como os grandes são”, garantiu a estilista.

A profissional então criticou a falta de valorização das marcas brasileiras. “Pouco me importa o que essas pessoas que me copiaram vão fazer daqui adiante”, deixou claro. “Eu não tenho nada pra falar com você. O que me entristece é como a moda nacional consegue ser diminuída pelos próprios brasileiros. Pelo amor de Deus, acorda”, pediu.

Alegando não ter conhecimento de que estava reproduzindo uma cópia, Camilla de Lucas se pronunciou nas redes sociais. Além disso, a própria Mayari Junibi admitiu que foi procurada pela influenciadora e pela suposta responsável por copiar as peças. Porém, ela esclareceu que não tinha interesse em ouvir desculpas.