Após DR de Isabelle e Davi, fãs da sister fazem mutirão contra aliado - Foto: Reprodução

Após DR de Isabelle e Davi, fãs da sister fazem mutirão contra aliado Foto: Reprodução

Publicado 05/03/2024 12:27

Com Davi Brito enfrentando o paredão, os fãs de Isabelle Nogueira estão organizando um mutirão para eliminar o brother do BBB 24. A dupla, grandes aliados, tiveram uma DR daquelas recentemente e a torcida da sister parece ter se aproveitado do momento. Já os ADMs da influencer não se manifestaram.



Sob a hashtag "#FORADAVI", o perfil "QG da Isabelle Oficial" convocou os admiradores da sister a concentrarem seus votos para eliminar o motorista. Apesar disso, é evidente que Isabelle ainda enxerga Davi como um forte aliado dentro da casa mais vigiada do Brasil, o que pode gerar conflitos de interesse.



Vale destacar que a DR entre Isabelle e Davi aconteceu após uma briga em que o motorista se envolveu com Leidy Elin. Enquanto o motorista se encontrava no centro de uma briga com a participante, sua amiga pediu que ele deixasse pra lá. Posteriormente, os dois discutiram sobre o momento.

Legenda totalmente tendenciosa para prejudicar a Isabelle que estava apenas cumprindo seu papel de amiga, aconselhando ele a parar e não dar continuidade na briga, após ver que Davi sentou onde a galera estava para provocar e virou uma grande confusão!#TeamIsabelle | #BBB24 https://t.co/pwCDMeYRAm — Isabelle Nogueira (@Isanogoficial) March 5, 2024

O perfil oficial de Isabelle apenas defendeu a sister dos hates, mantendo silêncio sobre o movimento da torcida, já os internautas não se calaram. “Quando ela for [para o paredão] nós fazemos igual (risos)”, escreveu uma. “Tem que mais é que sair mesmo esse insuportável”, criticou outra. “Quando for a vez dela… aguente o B.O”, ameaçou um terceiro. “Tá certo, ele é concorrente dela”, ponderou mais uma.