Lexa - Globo/ Léo Rosário

LexaGlobo/ Léo Rosário

Publicado 05/03/2024 14:31

Lexa deu o que falar nesta terça-feira (5), após recorrer aos fãs para se locomover pelo Rio de Janeiro. Em busca de informações sobre o preço de uma corrida de táxi do aeroporto do Galeão até a Barra da Tijuca, a cantora perguntou a opinião dos seguidores. No entanto, eles sugeriram que a famosa abandonasse a ideia.



"Gente, quanto é um táxi nesse horário Galeão - Barra da Tijuca?", perguntou Lexa no X, antigo Twitter, ainda pela mahã. "Caríssimo, vai de BRT", respondeu um internauta. "De BRT é menos de cinco reais", escreveu outro seguidor. "Pega o BRT, amiga", sugeriu uma fã da cantora.



A maioria dos fãs sugeriram que a funkeira optasse pelo ônibus, afirmando que o valor da corrida de táxi seria muito elevado. Porém, a famosa compartilhou diversos Stories em seu perfil do Instagram mostrando que estava em Orlando, Flórida - EUA. Assim, provavelmente o transporte não seria para a cantora.