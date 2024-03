Dado Dolabella - Reprodução/Instagram

Dado DolabellaReprodução/Instagram

Publicado 05/03/2024 12:42 | Atualizado 05/03/2024 12:54

Dado Dolabella foi visto no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, nesta terça-feira (5). O ator e cantor foi fotografado sorridente, carregando uma mala e um violão. Vale destacar que ele "desapareceu" após a desclassificação de sua namorada, Wanessa Camargo, do BBB 24. Inclusive, há rumores de que os dois estão separados.

O ator chegou a se manifestar sobre a saída de Wanessa do programa, expressando surpresa com a expulsão da cantora. Ele afirmou estar a caminho do Rio de Janeiro para oferecer apoio e amor à namorada após o ocorrido. Porém, depois do pronunciamento, o famoso desapareceu das redes sociais.

Assim, Dado não compartilhou mais nenhum conteúdo. Além disso, mesmo com o retorno de Wanessa a São Paulo em um jatinho fretado pela família, o ator não foi visto nas imagens, reencontrando a cantora. No entanto, embora tudo indique que o reality show tenha abalado o relacionamento, somente a mãe de Wanessa Camargo se manifestou a respeito.

Durante o confinamento, Wanessa revelou que chegou a pedir um tempo a Dado antes do programa. Já Zilu Godói, mãe da artista, vem demonstrando desaprovar o relacionamento. A veterana chegou a comentar nas redes sociais que a dupla de famosos realmente não vive mais uma relação.