Bruna Marquezine e Davi BritoFoto: Reprodução

Publicado 05/03/2024 13:12 | Atualizado 05/03/2024 13:14

Bruna Marquezine surpreendeu os fãs ao abrir o jogo sobre sua visão do BBB 24. Em resposta a um seguidor que a acusou de liderar um mutirão contra Davi, a atriz desmentiu a informação. Em seguida, ela decidiu revelar quem realmente merece seu apoio no reality show.



Apontada como mais uma das famosas que se mostraram contra o participante Davi Brito, a artista deixou claro que não “puxou” nenhum mutirão: "Isso é fake”, garantiu ela. Assim, a atriz aproveitou para revelar seu “voto”: “Minha torcida é para esse 'BBB' acabar", afirmou Bruna Marquezine no X, antigo Twitter.



A declaração direta da artista gerou grande repercussão entre seus amigos e seguidores. Nos comentários, diversos internautas concordaram com a posição da atriz. “Estamos juntos, Bruna. Acaba, pelo amor de Deus”, pediu um fã. “A Bruna Marquezine não erra nunca”, declarou outro. “Sempre sendo a mais sensata”, afirmou um terceiro.



Para quem não lembra, Bruna Marquezine e Larissa Manoela chegaram a movimentar as redes sociais durante o BBB 20. Na época, a artista defendeu a amiga Manu Gavassi. Porém, atualmente ela mantém um perfil mais reservado em relação ao reality show.