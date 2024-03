Juliette - Reprodução

Publicado 05/03/2024 15:02 | Atualizado 05/03/2024 15:03

Juliette e Marina Sena estrelaram o primeiro episódio do Surubaum, programa comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. A atração estreia no Youtube nesta terça (5) e alguns trechos já vem repercutindo nas redes sociais. Inclusive, a ex-BBB confessou que já se relacionou com uma pessoa na cama e imaginou outra.



Ao ser questionada sobre o “gênero musical” de suas relações íntimas, a famosa foi sincera: “O meu boy tem uma playlist maravilhosa [...] Eu amo a dele”, declarou, revelando que Kaique Cerveny tem uma coleção de músicas específica para os momentos de intimidade com a artista.



Porém, se toca uma música da própria cantora, Juliette confessou que ela “broxa na hora”. A ex-BBB explicou: “podem escutar as nossas, mas a gente [cantor] não dá”. Em seguida ela brincou sobre escutar um hit de alguém que não gosta na hora H. “Piorou, eu digo, muda, muda, muda, muda. Ou então um ex. Vai que bota uma música de um ex”, imaginou a artista.



Sem papas na língua, a famosa foi sincera quando os apresentadores perguntaram sobre se envolver com alguém na cama e mentalizar outra pessoa. “Não pensando em outro boy que eu já tinha, mas em um que eu queria. Sabe? Uma fantasia”, explicou a artista.