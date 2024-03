Wanessa Camargo se pronuncia após ser expulsa do BBB 24 - Reprodução/Instagram/Globo

Publicado 05/03/2024 18:36 | Atualizado 05/03/2024 18:47

Wanessa Camargo, 41 anos, publicou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira (5) para conversar com o público pela primeira vez após ser expulsa do BBB 24. No entanto, a declaração não agradou e os internautas cobraram um pedido de desculpas a Davi, de 21.

Na gravação, a ex-sister afirma que os últimos dias têm sido bem difíceis e que ainda está assimilando sua expulsão após uma agressão contra o baiano. "O Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida. Foi um choque sair da maneira que saí. Eu nunca imaginei que sairia dessa maneira do programa", iniciou ela.

"Quero pedir desculpas de coração a cada pessoa. Quem se sentiu mal, machucada, ofendida por alguma palavra minha, atitudes minhas lá dentro, nunca foi a minha intenção, nunca", afirmou Wanessa. "Quero muito evoluir. Obrigada a todos vocês que me ajudaram, que me apoiaram, à minha família, à minha equipe, a vocês que estão comigo há 23 anos de carreira. Obrigada a cada um que me conhece", concluiu.

O pronunciamento não agradou os internautas, que cobraram um pedido de desculpas direto para Davi. "O mundo não gira, capota", disse uma. "Você só mostrou quem era", acusou outra. "Você tem que pedir desculpas não é pro público e sim pro Davi por tudo que você fez a ele. Todas as ofensas, humilhações e perseguições! É a ele que você deve desculpas", apontou uma terceira.

"Mas não se desculpou com o Davi, né rainha? Essa mulher nunca gostou dos pobres de fato", disparou mais uma. "Riquinha mimada, tem que pedir desculpas para quem de fato você ofendeu", acrescentou outro. "Só vai ficar tudo bem quando pedir desculpas a Davi e sua família. Você o comparou com bandidos, chamou de várias coisas horríveis. O Brasil te desculpa se você se desculpar com ele", completou.