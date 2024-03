Tiago Leifert apresentando o BBB - Reprodução/Globo

Publicado 05/03/2024 18:06

O apresentador Tiago Leifert abriu o jogo sobre a possibilidade de voltar a trabalhar na Globo. O jornalista deixou a emissora em 2021 após apresentar a primeira fase do The Voice Brasil.

Em conversa com o humorista Maurício Meirelles, o jornalista declarou que retornaria à emissora caso sinta necessidade e se identifique com um projeto. "Não vou desaprender. Se eu quiser voltar [para Globo], bato na porta e digo que errei", declarou no programa Achismos TV, no YouTube.

“O The Voice e o BBB já têm gente. Legal, o que sobrou aí? Tem o É de Casa? Vamos embora. O que está sobrando? Programa da manhã? Da noite? Vamos embora. Não tem necessidade nenhuma agora, mas se precisar, não desaprendi. Vou continuar sabendo apresentar”, afirmou Tiago, que comandou cinco temporadas do Big Brother Brasil.

Segundo o apresentador, ele não perdeu suas habilidades de comandar programas televisivos por estar afastado das telinhas. "Não é porque parei, que desaprendi e fiquei ruim. Se eu quiser voltar, arranjo um projeto, bato na porta e vamos", completou.