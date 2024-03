Fabiana Justus detalha nova etapa de tratamento contra leucemia - Reprodução/Instagram

Publicado 05/03/2024 19:07 | Atualizado 05/03/2024 19:25

Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, usou as redes sociais nesta terça-feira (5) para atualizar os seguidores sobre a nova etapa de seu tratamento contra a leucemia. A influencer revelou seu diagnóstico no início de fevereiro e vem compartilhando detalhes de sua rotina na web.

Após receber alta hospitalar, a influencer passou por exames e uma sessão de quimioterapia. "Estou aqui de repouso, quero agradecer as mensagens de carinho, apoio e amor. Fiz exames hoje, e em um dos exames, eles colhem o liquor da medula e jogam uma quimioterapia local lá", relatou nos stories do Instagram.

De acordo com Fabiana, ela poderá ficar mais alguns dias em casa antes de retornar ao hospital. "Eu estou de repouso hoje para não ficar com dor de cabeça e estou com um pouco de dor local", contou. "Tenho mais uns dias em casa até sair os resultados, mas quero agradecer do fundo do coração todo o amor que eu recebo todos os dias".

"Hoje fui na consulta e ganhei mais uns dias em casa. Amanhã vou pro hospital fazer alguns exames e volto depois que acordar! Pelo menos até quinta consigo curtir meu lar mais um pouquinho!", completou.

Fabiana também abriu uma galeria de fotos em seu feed no Instagram para mostrar seu dia de descanso na companhia do filho caçula, Luigi. "Companheiro de repouso. Como não sorrir?! O amor cura tudooo", escreveu na legenda.