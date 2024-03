Letícia Cazarré se encanta com caçula usando bico: 'Sabe segurar sozinho' - Foto: Reprodução

Letícia Cazarré se encanta com caçula usando bico: 'Sabe segurar sozinho' Foto: Reprodução

Publicado 06/03/2024 09:44

Letícia Cazarré encantou seus seguidores do Instagram ao compartilhar uma foto do filho caçula, Estêvão, usando bico, nesta quarta-feira (6). A esposa de Juliano Cazarré se mostrou surpresa com a novidade, considerando que seus cinco filhos anteriores nunca haviam mostrado interesse pela chupeta.

Em seus stories, Letícia comentou sobre o sexto filho, revelando que ele demonstrou habilidade para segurar o item por conta própria desde o início. "Depois de cinco filhos que não pegaram chupeta nem com reza braba, o sexto sabe segurar sozinho a própria chupeta desde o início", declarou ela.

Para quem não sabe, Estêvão nasceu no último dia 2 de março, não tendo completado uma semana de vida ainda. Além do pequeno, o casal tem outros cinco filhos: Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1.

A rotina da família tem sido marcada por desafios, especialmente em relação à saúde da quinta filha. Maria Guilhermina enfrenta uma anomalia rara no coração, requerendo cirurgias e internações desde o nascimento.