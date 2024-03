Wanessa Camargo e Dado Dolabella - Reprodução / TV Globo / Instagram

Publicado 06/03/2024 09:09 | Atualizado 06/03/2024 09:11

Wanessa Camargo entrou no BBB 24 enquanto mantinha um relacionamento com o ator Dado Dolabella, mas teria saído solteira. Recentemente o artista se mostrou incerto sobre o namoro e, conforme divulgado pela colunista Mariana Morais, de fato, a relação chegou ao fim. Inclusive, foi a famosa quem terminou tudo.

O motivo do término remete a uma situação anterior em que Zilu, mãe de Wanessa, criticou publicamente Dado Dolabella. N ocasião, a veterana reclamava de seus comportamentos polêmicos e deboches ao reality show. A ex de Zezé Di Camargo não queria que tais atitudes prejudicassem a imagem da filha.

Dado teria sido orientado a evitar polêmicas enquanto Wanessa estivesse no BBB, na intenção de poupar a cantora. Mas ele não seguiu as instruções, o que teria afetado negativamente a participação dela no reality. Diante disso, ao sair do confinamento e entender o que houve, Wanessa decidiu terminar o relacionamento.

Ainda segundo a jornalista, Dado Dolabella ainda tem esperanças de reconquistar a cantora. Porém, Zilu tem sido um empecilho, já que ela proibiu qualquer contato entre o ex-casal. Wanessa está refugiada na casa da mãe em São Paulo e não teria encontrado o ator desde sua saída do BBB. Já a veterana está determinada a manter o famoso longe da filha.