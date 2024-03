Glória Pires e Orlando Morais devem fortuna em IPTU - Reprodução/Instagram

Publicado 06/03/2024 08:00

Os imóveis luxuosos de Glória Pires e Orlando Morais deixaram muitos internautas de queixo caído após serem ostentados pela filha do casal, Anttónia, nas redes sociais. Apesar da exposição de mansões, os artistas devem uma fortuna de IPTU.

A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que Gloria e Orlando estão sendo processados por falta de pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano de uma das casas da família Pires Morais. O casal acumula dívidas por conta de um imóvel que está localizado em Goiânia, capital de Goiás.

De acordo com os dados presentes nos três processos movidos contra os dois no Tribunal de Justiça do Estado e que foram obtidos por essa coluna, o valor da dívida já ultrapassa R$ 146 mil.

O primeiro processo foi movido em março do ano passado por conta da dívida no valor de R$ 42.840,46. Os demais também são de maio de 2023, de R$ 90.872,75 e R$ 12,306,38.

Em novembro do ano passado, Orlando já havia revelado que não se incomodava que a herdeira mostrasse todos os detalhes das mansões da família localizadas em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e em Brasília, no DF. "É a minha casa. Construí, paguei, trabalhei. Sou rico e foda-se", disse o músico em conversa com a Quem.