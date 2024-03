Após travessura da filha, Deolane brinca: 'Já tomaram anticoncepcional?' - Foto: Reprodução

Publicado 07/03/2024 14:50

A advogada Deolane Bezerra, aos 36 anos, revelou uma cena inesperada protagonizada pela filha mais nova, Valentina. A pequena transformou o banheiro da mãe em um mar de espuma. Surpresa com a situação, a influenciadora recorreu ao bom humor para compartilhar o ocorrido com seus seguidores.

Ao se deparar com a banheira transbordando de espuma, Deolane se mostrou incrédula e fez a famosa pergunta aos fãs: "Já tomaram anticoncepcional hoje?". Em seu perfil no Instagram, a influencer compartilhou um vídeo de quando descobriu a cena peculiar armada pela garotinha.

"Ela está muito quieta. Mulher do céu", disse a advogada ao entrar no banheiro. "Eu não estou com graça, não, Valentina! O que você colocou aí?", perguntou ela, surpresa com o estado do cômodo. A reação de Deolane Bezerra ao flagrar Valentina divertiu os internautas.

"Ela realizou meu sonho de infância", revelou uma usuária nos comentários. "Filho em silêncio é sinal de perigo", avisou outra. "Meninas são mais tranquilas, confia", ironizou a advogada, reagindo ao vídeo com a travessura de Valentina, que viralizou nas redes sociais.

Além da pequena, Deolane é mãe de dois meninos e recentemente investiu em dois apartamentos de luxo para oferecer mais privacidade aos filhos mais velhos durante festas. No entanto, os jovens optaram por morar nos imóveis, revelando um novo capítulo na vida da influenciadora e sua família.