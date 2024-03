Esposas de Alok e Sorocaba participam de retiro exclusivo, saiba o valor - Foto: Reprodução

Esposas de Alok e Sorocaba participam de retiro exclusivo, saiba o valor Foto: Reprodução

Publicado 07/03/2024 11:30 | Atualizado 07/03/2024 11:39

As influenciadoras cristãs Romana Novais e Biah Rodrigues, esposas de Alok e Sorocaba, respectivamente, estão participando de um retiro de mulheres. O evento exclusivo, que se estende por três dias, promete uma experiência completa, com palestras e vivências voltadas para o público feminino. Porém, o preço do acampamento é surpreendente.



De acordo com a página Mulheres Experience, o retiro oferece mais de 30 horas de atividades pensadas especialmente para as participantes. O evento cristão é voltado para mulheres em busca de autoconhecimento e espiritualidade. No entanto, a experiência completa, incluindo um valor de entrada, é precificada em R$ 38.900.



Apesar de reservadas em relação às postagens, Biah Rodrigues, grávida de gêmeos, compartilhou alguns momentos do retiro nas redes sociais. Entre as publicações, destacam-se fotos ao lado de outras participantes e registros das palestras, revelando um pouco da experiência.



Romana Novais também compartilhou imagens do acampamento, destacando a intensidade do primeiro dia de atividades. “Imersão corpo, alma e espírito [...] priorizando a nossa saúde espiritual”, declarou ela entre publicações. Além de fotos das palestras, a empresária revelou detalhes de algumas atividades.