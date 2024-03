Luana Piovani - Reprodução / Instagram

Publicado 07/03/2024 09:15

Luana Piovani, que vive em Portugal há algum tempo, voltou a gerar polêmica nas redes sociais. Isso porque a famosa comparou a vida no país europeu com a no Brasil e sua opinião não passou despercebida. Na verdade, a famosa acabou virando alvo de piadas de uma humorista portuguesa, desencadeando uma troca de farpas.

As declarações de Piovani no PodDelas repercutiram tanto que o programa de humor português Extremamente Desagradável dedicou uma edição inteira a ela. "Depois de ser conteúdo por mais de 30 anos para o pessoal da fofoca no Brasil, também tô nesse lugar aqui em Portugal”, revelou a atriz.

Em resposta, Luana Piovani revelou que suas experiências se tornam assunto pela falta de repertório dos profissionais. “É quando você vê que o pessoal está sem conteúdo e você começa a ser uma pessoa relevante. Até aqui o povo já usa da minha vida e dos meus comentários para gerar conteúdo, está puxada a falta do que falar", reclamou.

Além disso, ela questionou a energia transmitida. "Deve ser muito tempo até as pessoas realmente consumirem e receberem a ideia de que apesar de você ter essa expressão carregada, essa energia triste e essa cara de quem não tem nada de engraçado, você faz comédia", ironizou.

Deixando claro que não se incomoda com as críticas e piadas, Luana finalizou suas declarações ressaltando:"Até em Portugal eu já sou conteúdo para os que não tem conteúdo", encerrou ela.