João Gomes bate o carroReprodução/Instagram

Publicado 06/03/2024 19:26 | Atualizado 06/03/2024 19:28

O cantor João Gomes usou as redes sociais na última terça-feira (6) para compartilhar que se envolveu em um acidente de carro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido com a batida.

Através dos stories do Instagram, o artista exibiu a lateral do veículo amassada e também mostrou para os fãs como o outro carro ficou após a colisão, que pertence ao seu amigo.

”Fiz besteira”, escreveu ele na legenda da imagem. “Quando quero economizar com você, você me dá esse prejuízo”, acrescentou João, que é pai do pequeno Jorge, fruto de seu relacionamento com Ary Mirelle.

Recentemente, João Gomes e Ary encantaram os seguidores ao realizar o primeiro mesversário do filho com o tema "One Piece". "Hoje faz exatamente um mês de sua chegada, filho… Nós te amamos muito… Você é a maior benção da minha vida… que felicidade te ter aqui!", declarou.