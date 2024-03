Whindersson Nunes e Maria Lina terminaram o noivado em agosto de 2021 - Reprodução/Instagram

Publicado 06/03/2024 16:15

Maria Lina abriu o coração na última terça-feira (5) para falar sobre o filho que teve com Whindersson Nunes, João Miguel. O bebê do casal nasceu prematuro de 22 semanas e não sobreviveu após o parto, em 2021.

"Falar sobre isso hoje não dói mais como antes. Mas relembra uma grande dor", desabafou a influencer nos stories do Instagram.

"Eu aprendi a me comunicar e a traduzir os sentimento do meu luto, de forma que muitas mulheres que também passaram por isso usam até hoje a minha voz pra se expressarem. E por muito tempo, eu tinha medo de falar sobre a minha própria história por medo do que pensariam de mim", prosseguiu.

"Mas no fim, o tanto de vidas de mulheres que já foram salvas pela minha história e pela minha recuperação, compensam qualquer comentário de qualquer pessoa que não faz ideia do peso que uma vivência dessas tem. Quando tudo aconteceu, eu escutei que as minhas feridas curadas seriam cura para outras pessoas", completou ela.

Whindersson e Maria Lina estavam noivos quando anunciaram que estavam à espera do primeiro filho, João Miguel. Os dois anunciaram o fim do relacionamento em agosto de 2021.