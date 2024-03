Irmãs de Lucas Buda expõe ex do brother após declaração: 'Mentirosa' - Foto: Reprodução

Publicado 06/03/2024 12:38

A polêmica em torno do flerte de Lucas Henrique com Giovanna Pitel continua rendendo na web. O assunto deu o que falar, especialmente, após sua ex-mulher, Camila Moura, expor a falta de apoio da família do participante do reality. Segundo ela, após acusar Lucas de traição, ela não recebeu o suporte esperado.



Em seus stories no Instagram, Camila detalhou a interação com a família de Lucas, revelando que apenas uma das irmãs do brother manifestou apoio a ela. No entanto, Rose Ferreira e Carla Cristina, irmãs de Lucas Henrique, divulgaram prints de conversas que contradizem a versão apresentada pela nova influencer.



Rose expôs trechos de conversas da família com a ex de Buda. “Então quer dizer que a Camila Moura não recebeu apoio da família do Lucas?”, questionou ela. Em seguida, compartilhou diversos prints. “Ela teve a cara de pau de falar que ning apoiou ela! Que vergonha. Mentirosa do caralh*”, escreveu.



Nas imagens, é possível ler uma extensa mensagem de Carla, uma das irmãs do brother: "Fica firme, cunha. Você é guerreira demais, o vídeo todo não é bem assim, na internet só jogou trechos e o povo já não gosta do Lucas e aproveitou pra fazer essa sujeira toda. Espero que você não deixe esse lixo de internet destruir vocês. [...] Te amo do fundo do meu coração", declarou.



Camila Moura rebateu as mensagens, destacando que não pretendia entrar em conflito com a família de Lucas nas redes sociais. "Postar um print com vários eu te amo'. Galera, é óbvio, é uma família que convivi por 15 anos", afirmou. Ela ressaltou sua convivência com a família do brother sempre foi pacífica, até o momento.

Camila Moura, ex do Calabreso, disse que apenas a irmã dele conversou com ela, e que os amigos dele falaram muito mal dela, e ela sabe porque estava "infiltrada" no grupo deles.#BBB24 pic.twitter.com/mwriHwCVVn — Realitys Vip #BBB24 (@RealitysVip) March 5, 2024