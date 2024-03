Mariana Goldfarb - Reprodução/Instagram

Publicado 06/03/2024 11:52

Mariana Goldfarb abriu o coração, revelando detalhes dolorosos de um relacionamento tóxico que viveu no passado. Em uma entrevista ao podcast “Desculpa Alguma Coisa”, do Universa Uol, a ex-namorada de Cauã Reymond. A modelo descreveu a experiência como uma verdadeira tortura emocional.



A famosa explicou como se sentia na relação, descrevendo o abuso psicológico: “Uma tortura emocional, tratamento de silêncio”, revelou. “É acabar com o destino do outro, é poder controlar o outro, [...] É [você] pedir licença para respirar, ‘eu posso respirar agora?’”, começou a modelo.



A influenciadora ainda relatou como o abuso afetava suas relações sociais. “‘Agora eu posso me divertir?’ [...] Porque as amizades viram um problema”, contou. ““Todo o círculo social da pessoa que sofre o abuso [é afetada], a coisa desse abuso psicológico é acabar com a autoestima do outro, é poder controlar”, afirmou



Apesar de tudo, Mariana Goldfarb soube notar os sinais de abuso e falar sobre suas preocupações foi fundamental. “Eu sempre soube que tinham coisas erradas. Eu sempre falei sobre isso. Isso é uma coisa que me salvou”, recordou a modelo.